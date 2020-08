Coronavirus: il Comune riattiva il servizio di spesa a domicilio per chi è in quarantena obbligatoria

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo, in collaborazione con la Croce Rossa, a partire da giovedì 27 agosto, attiva di nuovo il servizio di spesa a domicilio per le famiglie che sono in quarantena obbligatoria, secondo quanto previsto dalle misure di contenimento del Covid-19.

La consegna della spesa sarà effettuata tutti i lunedì e i giovedì. Sarà possibile prenotare l’ordine telefonando il giorno prima o la mattina stessa al 338 216 32 16.

Il pagamento potrà essere effettuato solo alla fine della quarantena, restituendo alla Croce Rossa la cifra complessiva dei vari ordini richiesti. Il denaro potrà essere corrisposto tramite bonifico bancario o in contante.

Al momento dell’ordine è obbligatorio lasciare nome e cognome, indirizzo e numero di telefono.