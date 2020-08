“Vivi in bici”: tutto pronto per la partenza. C’è ancora tempo per aderire al progetto

GROSSETO – “Vivi in bici” ai blocchi di partenza: manca poco all’inizio del progetto di bike to work del Comune di Grosseto, in collaborazione con Conad e Fiab – Grosseto Ciclabile.

In attesa della presentazione ufficiale, la scelta dell’app è ricaduta su “Wecity”, una piattaforma all’avanguardia specializzata nel tracking delle forme di mobilità sostenibili, il cui obiettivo è quello di incentivare i cittadini all’utilizzo di mezzi ecofriendly, premiandone i comportamenti virtuosi.

Ricordiamo che è ancora possibile candidarsi al progetto e che, in questa settimana, i 200 partecipanti riceveranno un messaggio direttamente dal gestore dell’app che li avviserà sulla procedura da seguire per scaricare gratuitamente ed usare l’applicazione “Wecity”, necessaria per monitorare i chilometri percorsi nel tragitto casa-scuola/lavoro.