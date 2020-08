Scontro tra auto e bicicletta: ciclista trasferito in ospedale

GAVORRANO – Incidente stradale all’incrocio della strada provinciale del Filare con quella del Puntone intorno alle ore 14.30 di oggi pomeriggio.

Un ciclista, un uomo di 70 anni, è rimasto ferito dopo essere stato investito da una macchina. Per cause in corso di accertamento l’auto avrebbe urtato il ciclista lateralmente, il quale è caduto sull’asfalto insieme alla bicicletta.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica e la Croce Rossa di Scarlino. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice due.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta inoltre la Polizia municipale di Gavorrano per i rilievi.