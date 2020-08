Pronta a ripartire la scuola calcio della Nuova Grosseto, tutti i tecnici delle varie categorie

GROSSETO – Una breve pausa e la Nuova Grosseto Barbanella è pronta a ripartire con la scuola calcio. L’ultima stagione è stata lunghissima a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto tutte le società sportive allo stop forzato. La scelta del sodalizio di via Australia è stato quello di ripartire il prima possibile e di andare avanti fino a luglio, nella tutela di tutti i suoi tesserati, soprattutto dal punto di vista sanitario. Un solo mese di stop, quindi, e la Nuova Grosseto Barbanella è pronta a ripartire con la stagione 2020/2021.

Ai nastri di partenza tante giovani leve calcistiche per l’attività sportiva che prenderà ufficialmente il via lunedì 31 agosto. L’organico degli istruttori avrà come responsabile tecnico Giampiero Malcapi. La categoria Esordienti, che comprende i nati nel 2008 e 2009, sarà affidata a Enrico Piccioni, Davide Siveri, Lorenzo Falconi, Federico Giorgini e Riccardo Balducci. I Pulcini, ovvero i gruppi dei nati nel 2010 e 2011, saranno sotto le cure di Franco Marcello, Valentino Rossi, Fabio Bernabini, e Matteo Rigutini. Nei Primi Calci, riguardanti i 2012 e 2013, ci saranno Massimo Zanobi, Alexandra Mostoghiu, Giuseppe Savanelli e Carmine Maffettone.

Infine la categoria dei Piccoli Amici, ovvero coloro che muovono i primi passi calcistici e che saranno accompagnati da Veronica Schiano, Michela Toncelli e Giampiero Malcapi. Presente anche la figura del coordinatore motorio, con la conferma di Carmine Maffettone. La segreteria del campo sportivo di via Australia, sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario dalle 16 alle 18 per le iscrizioni. La società, anche per questa stagione, si è organizzata in maniera dettagliata per garantire il rispetto di tutte le procedure sanitarie contro la diffusione del Covid.