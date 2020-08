Le cinque vele sventolano ancora sul mare di Capalbio: il Comune premiato a Festambiente

CAPALBIO – Anche quest’anno sul mare di Capalbio sventolano le Cinque vele di Legambiente, che certificano il buono stato di salute del mare. Un fatto testimoniato anche dal ritorno della tartaruga caretta caretta che ha scelto spiaggia di Macchiatonda per nidificare.

Un riconoscimento attribuito a giugno e ribadito a Festambiente, durante l’evento dedicato alla costa e che, secondo l’amministrazione comunale deve servire da stimolo per continuare a lavorare nella direzione della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

“Si tratta – spiega l’Amministrazione comunale – di due parole chiave di molti dei progetti portati avanti e annunciati durante l’evento Capalbio 2020 – 2024, come testimoniano le iniziative sulla mobilità dolce e intermodale, il lavoro sul biologico e l’educazione ambientale. Quest’anno, in piena crisi sanitaria, abbiamo deciso di gestire anche le nostre spiagge libere all’insegna della sicurezza e della sostenibilità: picchettando parti della spiaggia libera con pali in castagno e attrezzando le spiagge in modo tale da mantenere il distanziamento”.

Le Cinque vele, quindi, sono una conferma e uno stimolo a continuare a lavorare anche con una serie di progetti e investimenti che saranno messi in campo nella prossima stagione per migliorare la parte del litorale destinato alla balneazione”.