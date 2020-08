La Gea ritorna a Festambiente, allenamento e partitella per le Under di mister Faragli

GROSSETO – Consueta passerella a Festambiente per la Gea Basketball Grosseto, all’Enaoli di Rispescia. Un gruppo di ragazze delle categoria Under 16 e Under 18, alle quali si sono aggregati Robel Gentili e Anselme Faragli, hanno effettuato un’ora e mezzo di allenamento e di partitella, agli ordini dell’allenatore Luca Faragli, coadiuvato da Nicolas Battaglini.

Sul campo allestito all’interno del festival e realizzato riciclando i pneumatici delle automobili, gli atleti biancorossi hanno dato sfogo alla loro passione, guadagnandosi un panino ed una bibita offerti dagli organizzatori. I tecnici e i dirigenti Cristina Laurenti e Debora D’Agostino sono stati invitati a provare il ristorante vegetariano. La Gea Basketball ringrazia Festambiente, che nonostante l’emergenza sanitaria è riuscita a mettere in piedi la tradizionale kermesse, per la possibilità di effettuare l’esibizione in una cornice così prestigiosa.