Domani in onda la semifinale di Dilettando: appuntamento a settembre in città con la finalissima

GROSSETO – Montalto Marina (Viterbo) in tv con la semifinale di Dilettando su Toscana Tv e Siena Tv Domani (martedì 25) alle ore 21,15 (replica domenica 30 agosto alle 21,15) Toscana Tv (canale 18) trasmetterà la semifinale della edizione 2020 di Dilettando, la popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini, alla quale hanno preso parte i premiati delle finali degli ultimi otto anni.

I cinque selezionati si uniranno ai vincitori delle ultime dieci finali per contendersi il 5 settembre al teatro Moderno di Grosseto la “Finale delle finali”, sempre trasmessa su Toscana Tv, martedì 8 settembre alle 21,15 e replicata la domenica 13 settembre alle 21,15.

La puntata di Montalto Marina, voluta dalla amministrazione comunale di Montalto di Castro e da Confartigianato Viterbo, andrà anche in onda su Siena Tv (canale 90) sabato 29 agosto alle 21 e in replica domenica 30 alle ore 13.

Dilettando è una sorta di “corrida” che da diciassette anni coinvolge persone di tutte le età e nelle più disparate forme artistiche sui palcoscenici delle piazze più belle della Toscana e del Lazio.

“Quest’anno, a causa del Covid, – spiega Carlo Sestini – abbiamo dovuto rivedere la programmazione, non proponendo esibizioni nuove, ma quelle già premiate nel corso degli anni. Peraltro, sempre in conseguenza dell’emergenza, molte amministrazioni hanno rinunciato e anche la seconda semifinale, prevista per questa settimana, è saltata. Ringrazio comunque le amministrazioni di Montalto di Castro e di Grosseto per aver creduto in questo progetto, dimostrando che, pur nel rispetto delle regole, è possibile egualmente organizzare eventi anche complessi come Dilettando, senza alcun aggravio di costi”.

“Proprio per questa ragione – conclude Carlo Sestini – per poter assistere alla “finale delle finali” del 5 settembre è consigliata la prenotazione, dato il numero ridotto di posti disponibili, affinché sia garantito il distanziamento”.