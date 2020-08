Cessione Grosseto: ci sarà un secondo incontro. Intanto si muovono gli abbonamenti

GROSSETO – Ci sarà ancora da attendere per sapere l’esito dell’incontro per la cessione del Grosseto calcio. Il primo incontro, che si è tenuto questa mattina nello studio del commercialista che segue la società unionista, si è concluso con un arrivederci. Un incontro “propositivo e interlocutorio” spiega la società, anche se la parte interessata all’acquisto ha chiesto ulteriore documentazione. Il materiale richiesto, come spiega la società, sarà raccolto nei prossimi giorni e inviato in modo che le due parti si possano incontrare nuovamente per capire insieme se ci sono i presupposti per andare avanti.

Intanto sul terreno del Palazzoli la squadra sta lavorando agli ordini di mister Magrini, per ritrovare la forma e la concentrazione persa tempo fa a causa dello stop per il Covid. Tra i nuovi si è messo in mostra il giovane terzino Fomov, mostrando grinta e grande movimento sulla fascia, mentre nel gruppo dei giocatori che hanno vinto il campionato c’è sicuramente un Pierangioli che ha messo in mostra ottime giocate e una forma ritrovata dopo il vecchio infortunio.

Sul fronte abbonamenti, dopo l’appello fatto dalla Curva nord e dall’assessore allo sport Fabrizio Rossi, qualcosa si muove. Fanno notizia i due abbonamenti fatti lontano dall’Italia: uno da Parigi, sottoscritto da un giovane parigino tifoso del Grosseto che ha voluto far vedere la propria vicinanza, mentre l’altro arriva dall’Inghilterra, da quel gruppo di tifosi che la scorsa stagione festeggiò la vittoria del Grifone contro il Monterosi sventolando sul Tower Bridge la bandiera con il nome di Grosseto.