Sei medici cessano l’attività in Maremma: ecco chi sono e come scegliere il sostituto

GROSSETO – Dal prossimo martedì 1 settembre, alcuni medici di medicina generale operanti nella provincia di Grosseto cesseranno dal servizio.

Sono i dottori Luca Pianelli Concialini, Daniele Ducci, Gabriele Guidoni, Paola Scarpelli, Mauro Foderi e Fabio Iannaccone. Soltanto per i medici Mauro Foderi e Fabio Iannaccone è stata individuata la dottoressa Marialetizia Ceccatelli come momentanea sostituta, pertanto gli assistiti dei due medici cessanti possono non fare la scelta del nuovo medico.

Per tutti gli altri, è necessario effettuare la scelta secondo una delle seguenti modalità: scrivendo una email all’indirizzo – cambiomedico.gr@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell’oggetto dell’email indicare, nome, cognome e luogo di residenza. telefonando al numero 0564/483777, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle13:30 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15;

Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”); tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst;

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.