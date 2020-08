Coronavirus, crescono ancora i casi in Italia: 1.210 nuovi positivi

GROSSETO – Nuovo aggiornamento con i dati diffusi dalla protezione civile sul fenomeno del contagio da coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 18.438

• Deceduti: 35.437 (+7, +0,02%)

• Dimessi/Guariti: 205.470 (+267, +0,13%)

• Ricoverati: 1.040 (+52)

• di cui in Terapia Intensiva: 69 (+5)

• Tamponi: 8.007.478 (+67.212*)

Totale casi: 259.345 (+1.210, +0,47%)

Elaborazioni basate sull’aggiornamento quotidiano:

• Tasso grezzo di letalità: 13,7%

Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

Sardegna +4,9%

Campania +2,47%

Lazio +1,88%

Umbria +1,17%

Basilicata +1,01%

Medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa:

Casi totali: 776 casi in media al giorno (+298, +62,3% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 6 (-21, -77,8%)

Dimessi e guariti: 241 (0, 0%)

* il dato dei tamponi non tiene conto di quelli effettuati dalla regione Molise e Basilicata. Per la prima è evidente un errore nella tabella giornaliera, per la seconda i dati saranno comunicati nella giornata di domani.