Coronavirus, altri due ragazzi positivi in Maremma. Erano stati in Sardegna

GROSSETO – Altri due casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una ragazza di 22 anni e di un ragazzo di 24: entrambi rientravano dalla Sardegna ed erano già in isolamento domiciliare in quanto contatti di positivo. Asintomatici, sono a Monte Argentario.

La situazione dalle ore 14 del giorno 22 agosto alle ore 14 del giorno 23 agosto 2020 relativa alla diffusione del Covid, evidenzia nella Asl Toscana Sud Est in tutto undici casi.

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Arezzo

_ uomo di 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Romania, asintomatico

_ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

_ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

_ ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

Comune di Sorveglianza Castiglion Fibocchi

_ donna di 32 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dall’Albania, asintomatica

Comune di Sorveglianza Montevarchi

_uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Albania, asintomatico

Comune di Sorveglianza Civitella in Val di Chiana

_uomo di 36 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, sintomatico

PROVINCIA DI SIENA

Comune di Sorveglianza Poggibonsi

_uomo di 51 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo rientrato dalla Bosnia, paucisintomatico

_minore di 12 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Basilicata, paucintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, di Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 0 contatti per i casi di Arezzo, 1 contatto per i casi di Grosseto, 12 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 203 Persone risultate positive al tampone. 1500 persone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 2 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1100 tamponi.