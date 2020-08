Circolo Pattinatori pronto per iniziare la preparazione atletica fra campo Zauli e velodromo

GROSSETO – A 47 giorni dal ritorno ufficiale in serie A1, il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 si ritrova domani, lunedì 24 agosto, per dare il via alla preparazione. Per la prima settimana i ragazzi di Federico Paghi, che avrà come assistente Alessandro Saitta, si affidano alle cure del preparatore atletico Lorenzo Massai, che da martedì ha previsto sedute di allenamento al campo scuola Bruno Zauli e al velodromo di via Giotto. I biancorossi si alleneranno dalle 15 alle 16,30 dal lunedì al venerdì. La preparazione, dal 31 agosto al 18 settembre, proseguirà con un doppio allenamento (mattina e pomeriggio) sulla pista di via Mercurio, con qualche uscita al velodromo.

Dal 21 settembre, invece, il Cp Grosseto tornerà ad allenarsi la sera per affinare la preparazione in vista dell’Opening Day con il Follonica Hockey, fissato per sabato 10 ottobre alle 20,45 alla pista di via Mercurio.

L’allenatore Federico Paghi ha convocato per il raduno i portieri Michael Saitta, Tommaso Bruni e Raffaello Ciupi; Alessandro Bardini, Mario Rodriguez, Matteo Battaglia, Federico Buralli, Stefano Paghi, Andrea Fantozzi, Romeo D’Anna, Pablo Saavedra. Aggregati anche Lorenzo Alfieri, Alessio Casaburi, Leonardo Angeli, Marco Maria Bianchi, Filippo Rosati, che fanno parte della squadra di serie B allenata da Alessandro Brizzi.