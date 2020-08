ULTIM’ORA – Muore un sub alle formiche. È il secondo in pochi giorni

GROSSETO – Un uomo di 50 anni è morto questo pomeriggio mentre partecipava ad un’immersione alle isole Formiche di fronte alla costa di Marina di Grosseto.

La salama è stata recuperata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto con l’elicottero Pegaso.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: l’8 di agosto scorso un altro sub era scomparso alla isole Formiche durante un’immersione. Il corpo senza via era stato trovato soltanto il giorno dopo nel mare tra Giglio e Giannutri.