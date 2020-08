GROSSETO – E’ un weekend perfetto, probabilmente l’ultimo di vera estate, in provincia di Grosseto. Oggi e domani cielo sereno, sole, caldo ma non caldissimo per un fine settimana ottimo per chi ama il mare.

Previsioni che al momento fanno pensare a due giornate simili per il 22 e il 23 agosto. Sia oggi che domani le temperature a Grosseto dovrebbero essere comprese tra i 19 e i 34 gradi, quindi in linea con gli ultimi giorni.

E’ attesa una leggera brezza al mattino che dovrebbe poi trasformarsi in un vento più sostenuto nel pomeriggio, comunque non superiore ai 15 chilometri orari.

Se al mare, specie nella zona nord della provincia, non si andrà sopra i 30 gradi, iniziano a essere fresche le notti alle pendici del Monte Amiata. Ad Arcidosso e dintorni sono attese minime vicine ai 15 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui