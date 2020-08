Coronavirus: sei nuovi casi in Provincia di Grosseto. Sono tutti asintomatici

GROSSETO – Sono sei i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto. E’ da tre giorni che la curva dei contagi è tornata a crescere in Maremma. Rispetto a ieri e a due giorni fa, però, i casi sono dimezzati. Si ricorda che il 20 agosto in Provincia di Grosseto si registravano 13 nuovi casi, mentre ieri se ne contavano 14.

Nel dettaglio, ecco la situazione dalle ore 14 del giorno 21 alle ore 14 del 222 agosto relativa alla diffusione del Covid nella Asl Toscana sud est:

PROVINCIA DI GROSSETO

Comune di Sorveglianza Grosseto

ragazza di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica;

ragazzo di 29 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Comune di Sorveglianza Massa Marittima

ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Comune di Sorveglianza Magliano in Toscana

bambina di 8 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Comune di Sorveglianza Capalbio

ragazzo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Comune di Sorveglianza Monte Argentario

donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Bucine

uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna e Rimini, paucisintomatico.

Comune di Sorveglianza Caprese Michelangelo

uomo di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall’Albania, asintomatico.

Comune di Sorveglianza Montevarchi

ragazza di 28 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dalla Sardegna, paucisintomatica.

comune di Sorveglianza San Giovanni Valdarno

donna di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto positiva al test sierologico, asintomatica.

PROVINCIA DI SIENA

Comune di Sorveglianza Castiglione d’Orcia

ragazzo di 19 già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatico.

Comune di Sorveglianza Siena

ragazzo di 25 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, paucisintomatico;

ragazzo di 26 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna, paucisintomatico;

uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, paucintomatico.

Comune di Sorveglianza Castelnuovo Berardenga

ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dalla Germania. Si tratta del caso di oggi che nel file regionale risultava a Sovicille.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 25 nuovi contatti per i casi di Arezzo, zero nuovi contatti per i casi di Grosseto, 15 contatti per i casi di Siena, che sono stati immediatamente posti in già in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 187 persone risultate positive al tampone. 1.529 persone sono attualmente già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I ricoverati sono due presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.