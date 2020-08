Al musicista tedesco Reiner Mohringer il premio “Amico della Maremma”: «Atto di speranza per il 2021»

GROSSETO – L’emergenza sanitaria globale ha spezzato il tradizionale legame tra i turisti stranieri e la Maremma. E così, come buon auspicio per l’estate 2021 che verrà, da Grosseto parte l’iniziativa – promossa dal Rotary Club con la Pro Loco e Fondazione Grosseto Cultura – di insignire con il riconoscimento di “Amico della Maremma” un turista straniero scelto come simbolo dello stretto rapporto tra il territorio e uno dei Paesi dai quali proviene il principale flusso di vacanzieri, la Germania.

Il prescelto per il 2020, infatti, è il musicista tedesco Reiner Mohringer: ha studiato clarinetto e canto classico al Conservarorio “Hochschulefuer Musik” di Karlsruhe, dove vive, è componente dell’orchestra “Staatheater” della stessa cittadina e tutti gli anni trascorre le vacanze in Maremma, dove si è anche esibito. Senza mai dimenticare, al ritorno delle vacanze, di trasmettere ai propri connazionali la passione per le delizie enogastronomiche maremmane. Insomma, un “ambasciatore” in piena regola.

«L’obiettivo – dice Roberto Giorgetti del Rotary Club Grosseto – è quello di rimarcare con un piccolo gesto simbolico il prezioso significato della presenza di tantissimi turisti tedeschi che ogni anno scelgono la nostra terra per le loro vacanze. Quest’anno, per le ragioni note a tutti, non è andata così. E il riconoscimento di “Amico della Maremma” che abbiamo deciso di consegnare a Mohringer, che non ha comunque rinunciato alle vacanze da noi, vuol essere di buon auspicio per l’estate 2021, affinché sia la stagione del ritorno alla normalità. Inoltre vuole essere anche un ringraziamento per chi ama il nostro territorio e ne apprezza i prodotti enogastronomici, magari partendo proprio da un soggiorno negli agriturismi locali, che hanno un ruolo importante nella valorizzazione del comparto».

A Reiner Mohringer è stata donata la Grosseto Card, la nuova tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a una serie di vantaggi e agevolazioni, culturali e anche commerciali (tutte le informazioni sul sito www.fondazionegrossetocultura.it).

«La Maremma rappresenta tanti valori, nel resto d’Italia e anche all’estero – dice Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –, e chi la sceglie come meta di vacanza sa che potrà apprezzarli nel modo migliore. Noi, insieme con Rotary e Pro Loco, abbiamo cercato di offrire come sempre un contributo. Il nostro omaggio a Reiner Mohringer, Amico della Maremma, è la Grosseto Card: un simbolo concreto della grande offerta culturale della nostra terra, che ci auguriamo possa crescere sempre più con il contributo di tutti e rappresentare così un valore aggiunto decisivo anche per il comparto turistico. Arrivederci al 2021».