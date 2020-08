“Abboniamoci tutti”: lettera aperta dei tifosi biancorossi. «Vicini al progetto Ceri»

GROSSETO – Lettera aperta dei tifosi del Grifone alla città. Una lettera in cui si chiede di stare vicini alla squadra e di sostenere il progetto della famiglia Ceri che ha riportato il Grosseto nel calcio professionistico.

«Il momento delle chiacchiere è finito. La società ha chiesto aiuto ed è giusto che ognuno faccia la sua parte. Grosseto è la città dove si fanno più di mille abbonamenti in serie D dando fiducia a una cordata che ha fallito, ma si diffida di una famiglia locale che in tre anni ha vinto due campionati, ha inaugurato un centro sportivo dove far crescere i ragazzi del posto e che ha sempre lavorato con serietà e per il bene dei tifosi riportandoci nel calcio professionistico».

«Grosseto è una città dove tutti parlano dell’US Grosseto (specialmente quando perde) ma in pochi vanno allo stadio, dove tutti pretendono ma nessuno vuole dare, dove la stampa invece che remare dalla parte della società e diffondere entusiasmo preferisce parlare di eventuali cessioni societarie o fare illazioni su chi abbia effettivamente versato i soldi della fidejussione dell’iscrizione creando tanta confusione e non facendo sicuramente il bene dei tifosi ma soprattutto della proprietà».

«All’ingresso del centro sportivo c’è uno stendardo con scritto “US GROSSETO IL CALCIO A MODO NOSTRO” con un giocatore vestito di biancorosso che lancia in aria un bambino vestito uguale. In questo striscione c’è racchiusa tutta la filosofia della famiglia Ceri con il senso di appartenenza che si trasmette dal settore giovanile fino alla prima squadra. Un calcio fatto di idee più che di soldi e un’attenzione particolare alla crescita dei giovani locali. Filosofia che noi sposiamo in pieno e che difenderemo con tutte le nostre forze dagli attacchi di chi fa del calcio un’attività malavitosa».

«Quindi chiediamo a tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Grifone di abbonarsi e a chi ha un’attività commerciale di dare un contributo secondo le proprie possibilità: con poco in tanti riusciremo ad essere concretamente d’aiuto e soprattutto scongiureremo l’arrivo di altri personaggi che in passato hanno fallito che sono il vero cancro del calcio e che in passato hanno dato tanto dolore al popolo biancorosso».

«Il Grosseto ora è in buone mani e con un progetto: aiutiamolo a crescere tutti insieme perché la serietà e il senso di appartenenza sono per noi valori imprescindibili che valgono molto più della categoria o dei soldi di una proprietà. E noi il nostro senso di appartenenza non lo barattiamo con niente e nessuno».

«ABBONIAMOCI TUTTI!»