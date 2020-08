A Festambiente l’aperitivo lo offre lo staff: ecco dove mangiare all’interno della manifestazione

RISPESCIA – Stasera e domani, ultimi due giorni di Festambiente 2020, nel turno delle 19.30 l’aperitivo lo offre lo staff. E con 19 euro menù completo al ristorante vegetariano e con 20 euro menù completo a Peccati di gola.

Tra pini marittimi e luci soffuse, il famoso ristorante vegetariano di Festambiente propone ogni sera ricette genuine e gustose. I visitatori, su prenotazione, potranno assaggiare piatti ricchi di sapore biologici e di filiera corta, preparati in esclusiva per Festambiente dallo chef internazionale Giuseppe Capano. Ogni sera anche un menù bio per i più piccoli. Il menù prevede piatti nativamente con ingredienti privi di glutine.

Emozioni assicurate anche a Peccati di gola atmosfera, protetta da un lungo abbraccio degli ulivi circostanti, riesce ad esaltare ancor di più i sapori dei prodotti nostrani.

Per prenotazioni ✅ eticket.festambiente.it/ticket/ecommerce

Per info e prenotazioni ▶ www.festambiente.it/mangiare-bio