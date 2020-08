Tuttoweekend: ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

PITIGLIANO – La diciannovesima edizione del Festival della letteratura Resistente “Granai della cultura” presenta la rassegna “Macerie”: il 19, 20, 21 e 23 agosto, alle ore 21, a Pitigliano, quattro serate di Stand Up Comedy, per sorridere e riflettere con la comicità politicamente scorretta di Fulvio Venanzini il 19 agosto; Andrea Paone il 20 agosto; Laura Formenti il 21 agosto e Eleazaro Rossi il 23 agosto. La rassegna si terrà presso “Le Macerie” di Pitigliano angolo fra via Zuccarelli e piazza della Repubblica. Ingresso libero. LINK

PITIGLIANO – A cinquant’anni dalla fondazione di Stampa Alternativa, Marcello Baraghini attraversa gli anfratti più provocatori e sintomatici delle sue ” Strade bianche” per esprimere il futuro dell’editoria all’incontrario e le passioni, le pulsioni, le storie di chi, i libri, li ha scritti, di chi li legge da sempre e di chi ancora non li ha letti mai. E così, ergastolani, geni, pazzi, fumettisti, scrittori, illustratrici, analfabeti, piccoli e piccolissimi popoleranno gli eventi dei “Granai della cultura – XIX Festival Internazionale di letteratura resistente”, a Pitigliano dal 18 al 30 agosto: una rassegna liquida, capace di scivolare dalle sale espositive dei Granai della Fortezza Orsini ai gradini delle Macerie, incanalandosi ostinata tra i vicoli del centro storico e gli ambienti scavati nel tufo della libreria Strade Bianche, adattandosi disinvolta alle platee più discordi e dissonanti. LINK

PORTO ERCOLE – Un viaggio immaginifico nella vita e nell’opera del pittore maledetto Michelangelo Merisi , il rivoluzionario artista vissuto a cavallo tra ‘500 e ‘600 che ebbe nuova vita nel ‘900 e pose le basi non solo della pittura moderna è il monologo multisensoriale di teatro e video art che proporrà Stefano de Majo venerdì prossimo a Porto Ercole, un vero duello violento che scuote il pubblico, un impatto sensoriale intriso di struggente poesia e di profetiche premonizioni che il Caravaggio espresse con secoli di anticipo. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 21.30 in piazza santa Barbara (Porto Ercole). LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – L’associazione culturale e galleria d’arte Arti in corso di Magliano in Toscana presenta dall’1 al 28 agosto la mostra/vetrina Ensemble, patrocinata dal Comune. Sei artisti, locali e non, alcuni che hanno già esposto da Arti in corso, altri che avrebbero dovuto esporre quest’anno, allestiranno le loro opere in un insieme (ensemble) che potrà essere visto solo dalla porta a vetri della galleria. LINK

MARINA DI GROSSETO – Sabato 8 agosto alle ore 18.30 al Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana 13, si inaugura la mostra Dune – Arti Paesaggi Utopie, che starà su con orario 18 – 23 fino a sabato 22 agosto. LINK

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina. LINK

GROSSETO – Nuovo appuntamento venerdì 21 agosto in piazza Baccarini: dalle ore 19 torna “Maam in piazza, la cultura che unisce”. Questa volta, il talk show di approfondimento si concentrerà sull’arte di Modigliani, con interventi di Mauro Papa , direttore del Polo Culturale Le Clarisse, e Emilio Guariglia , giornalista. Seguirà una degustazione con prodotti del territorio. LINK

FOLLONICA – Il 21, 22, 23 agosto torna a Follonica la Mostra mercato del disco, cd e dvd, un appuntamento giunto alla 15° edizione, che appassiona migliaia di amatori. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, no stop dalle 18:00 alle 24:00: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, merchandising. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Peppe Servillo, protagonista al Festival Santa Fiora in Musica venerdì 21 agosto, alle 21.30 all’Auditorium della Peschiera con l’Histoire du Soldat. LINK

SORANO

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Presentazione del volume “Della conservazione dei vini” venerdì 21 agosto, alle ore 18.30, a San Giovanni delle Contee (Sorano) all’Osteria Maccalè. LINK

Sabato 22 agosto

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO – “Finalmente DocAmiata è iniziata ed è stato un successo”. Sono queste le poche, semplici ed esaustive parole degli organizzatori della prima edizione di DocAmiata, rassegna di opere cinematografiche e documentaristiche indipendenti che si svolgerà fino a sabato 29 agosto a Castel del Piano.Il prossimo film in programma è “Amaranto” di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, il 22 agosto, sempre al parco del tennis di Castel del Piano, con inizio alle 21. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appuntamento con l’arte a Castiglione della Pescaia. Dal 9 al 31 agosto, alla galleria Lucerna art space le mostre La storia di un uomo, con le opere del grossetano Lucio Parigi, scomparso nel 2014, e Evoluzioni del giovane pittore Luca Nossan. LINK

FOLLONICA

GAVORRANO

GAVORRANO – Da sabato 25 luglio – inaugurazione alle ore 18 – fino al 31 agosto la Porta del Parco, Centro Congressi del Parco delle Colline Metallifere, Piazzale Livello +240, Pozzo Impero a Gavorrano, ospita la mostra “Sindoni l’identità perduta” della pittrice Carla Moscatelli. LINK

GIUNCARICO – Una serata culturale dedicata a un grande classico si terrà alla piscina di Giuncarico, dove sabato, 22 agosto a partire dalle ore 18.30, verrà presentato il libro “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” dell’autrice Marilù Oliva. Sulla scia della mitologia greca, la stessa sera alle ore 21 andrà in scena anche lo spettacolo teatrale “Ulisse. Dall’odissea di Omero” con Giacomo Moscato. Un appuntamento doppio quindi che sarà anche un modo per concludere e salutare un lungo percorso, non solo culturale, dell’associazione “Amici della piscina”. LINK

GROSSETO

RISPESCIA – Dal 19 al 23 agosto, nella storica sede di Legambiente a Rispescia, torna Festambiente, il festival nazionale di Legambiente. Il programma di sabato 22 agosto a questo LINK.

RISPESCIA – Un’altra giornata piena di iniziative, sabato 22 agosto, per il Clorofilla film festival a Festambiente in corso di svolgimento a Rispescia. Il programma a questo LINK.

ALBERESE – Ci sono dei quadri fatti per essere ammirati, altri che invece invitano a passeggiarci dentro. La Maremma vista attraverso gli occhi di un pittore è una terra che ha il richiamo degli sconfinati orizzonti, della natura indisturbata e degli scorci romantici. Ancora una volta il pittore fiorentino Mauro Mannelli, che frequenta da anni Grosseto, stupisce con i suoi lavori che sono delle vere e proprie poesie scritte con pennello e tavolozza. La mostra “Butteri. La Maremma attraverso gli occhi di un pittore” potrà essere visitata dal 5 luglio fino al mese di agosto presso la Bottega di Alberese, ingresso libero, audioguida gratuita. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA

PITIGLIANO

PITIGLIANO – Il celebre comico romagnolo Paolo Cevoli, protagonista a Pitigliano, sabato 22 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, con Paolo Cevoli Show. Ingresso libero. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Al Festival Santa Fiora in Musica appuntamento con la lirica sabato 22 agosto, alle 21.30, all’Auditorium della Peschiera con lo spettacolo “Lirica sotto le stelle alle sorgenti del fiume Fiora”. LINK

SCARLINO

SCARLINO – La rassegna estiva del Comune di Scarlino si chiude con il concerto dell’Orchestra giovanile toscana in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. L’evento è in programma sabato 22 agosto alle 21.30 al Castello di Scarlino ed è gratuito (per partecipare occorre la prenotazione a eventi2020@comune.scarlino.gr.it). LINK

SORANO

SOVANA – Sabato 22 agosto alle 19 per la rassegna “Sovana in arte” è il turno del teatro. Paolo Giommarelli, magistrale interprete, e Matteo Anelli, virtuoso musicista al contrabbasso, avranno il compito di divulgare i sempiterni consigli di Ovidio su come conquistare le ragazze. Un affresco dettagliato dei costumi della Roma Imperiale, lontani dagli schemi tradizionali, all’insegna del piacere e del libero amore. LINK

Domenica 23 agosto