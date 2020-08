Trasporto scolastico, FdI: «A breve inizia la scuola, ma dalla Regione solo orecchie da mercante»

GROSSETO – “Tra meno di un mese dovrebbe ripartire la scuola, ma per quanto riguarda l’organizzazione del trasporto scolastico tutto è ancora fermo. Dal Pd e dal centrosinistra che governa la Regione Toscana, solo tanta demagogia, ma tutto resta ancora fermo”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, e il capolista alle regionali della circoscrizione di Grosseto, Fabrizio Rossi.

“Il candidato del centrosinistra Eugenio Giani non parla – dicono La Pietra e Rossi –, e la Regione, con l’assessore Vincenzo Ceccarelli, ha ritenuto che fosse più urgente pensare ad altro, come ad esempio quello trasferire la gestione del trasporto pubblico locale ai francesi, piuttosto che pensare di risolvere il problema del trasporto degli studenti”.

“Le disposizioni anti Covid, – spiegano i due esponenti di FdI – prevedono il distanziamento anche all’interno del bus scolastici e per garantirlo occorre potenziare il trasporto degli studenti. In molti casi occorrerà raddoppiare, se non triplicare le corse con mezzi e personale aggiuntivo, per portare a scuola i ragazzi”.

“Facile fare orecchie da mercante – proseguono il senatore La Pietra e Fabrizio Rossi – l’assessore Ceccarelli non può scaricare sui vari dirigenti scolastici e sulle province, responsabilità che sono proprie della Regione. È la Regione, infatti, che deve stanziare le risorse aggiuntive per garantire questi servizi. La scuola, le famiglie aspettano risposte”.

“Ma la Regione Toscana, ancora oggi tace e nicchia. E la questione rimane irrisolta. E il candidato del centrosinistra alla regione Eugenio Giani cosa dice nel merito? Silenzio assoluto e calma piatta. Il consigliere Leonardo Marras? Anche lui tace. A dimostrazione di quanto sono interessati al problema che riguarda i cittadini toscani e maremmani. La solita demagogia non serve più, ed è chiaro che il Pd e tutto il centrosinistra non è più in grado di dare risposte concrete ai cittadini”.

“La Toscana e i toscani hanno bisogno di una ventata di aria nuova, di gente che sappia governare bene e dare risposte immediate e concrete per risolvere i problemi”, concludono il senatore Patrizio La Pietra e il candidato di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Grosseto, Fabrizio Rossi.