Tennis, spettacolo e giovani talenti alle finali di doppio misto Under 10

PUNTA ALA – L’incredibile stagione tennistica a Punta Ala ha trovato il suo culmine con le finali del torneo di doppio misto e dei prestigiosi incontri Under 10. Il tennis Club Punta Ala situato in Località il Gualdo è stato teatro di importanti allenamenti di tennisti professionisti, semi professionisti e anche ex top 100 sia maschili che femminili, con la presenza tra l’altro dell’ex campionessa mondiale Under 16 Elisa Cordovani vincitrice del Lemon Bowl.

Il doppio misto ha visto ai nastri di partenza giocatori provenienti da tutta Europa, comprese alcune celebrità dello spettacolo come il famoso sassofonista SaxoSax. A riportare l’ambito titolo Trofeo Belmare è stata comunque la coppia toscana formata dagli ottimi Riccardo Mazzoni, e la sua compagna Stella Scarnicci. Nella stessa giornata il numeroso pubblico accorso per le finali ha potuto assistere all’incontro di doppio tra i migliori Under 10 maschili, che ha visto scendere in campo la coppia Italo-Russa Jacopo Parenzan e Sergei Vostkikov. Dall’altra parte della rete la coppia Italo-Svizzera formata da Alessandro Zanetti e Pietro Antonelli ha messo in campo un gioco spumeggiante che ha reso la partita di altissimo livello. Un riconoscimento è stato consegnato ai quattro assai promettenti tennisti che hanno portato avanti la loro preparazione estiva presso il Tennis Club Punta Ala.