Nuoto open: ecco i vincitori del 5 chilometri nel mare di Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Si sono svolti questa mattina i campionati italiani di nuoto open nelle acque di Marina di Grosseto.

La manifestazione, organizzata dalla società Olimpic nuoto Napoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto, ha visto la vittoria di Aurora Ponsele per la sezione femminile e di Gregorio Paltrinieri per la maschile e ha assegnato il titolo nazionale assoluto sulla distanza di 5 chilometri in mare.

La formula ‘open’ prevede che possano partecipare anche atleti di altre nazioni, motivo per cui tra i circa 200 nuotatori iscritti al Campionato e provenienti da tutta Italia c’erano anche atleti dalla Francia, dalla Spagna e dall’Inghilterra.

Questi i due podi: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo, Dario Verani. Aurora Ponsele, Rachele Bruni, Océane Cassignol.