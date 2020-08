Monterotondo Marittimo: contributi alle imprese del commercio per le spese sostenute sull’acquisto di dispositivi di protezione individuale

MONTEROTONCO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo, nel quadro delle iniziative di sostegno, per il rilancio dell’economia locale, ha pubblicato un nuovo bando che prevede l’erogazione di un contributo alle imprese appartenenti al settore del commercio, che non siano state oggetto di chiusura durante il periodo di lockdown ed abbiano sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altre attrezzature a tutela degli operatori, ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Sono escluse dall’ammissione al contributo le imprese operanti nel settore ristorazione/bar, grande distribuzione e servizi.

Le spese ammesse riguardano l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, visiere, barriere in plexiglass, gel disinfettante ed altre spese volte a rispettare le normative in merito al contrasto e al contenimento dell’epidemia da Covid-19, già sostenute e/o stimate fino a tutto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Tali spese potranno essere autocertificate contestualmente alla domanda di partecipazione, sul modulo allegato al presente bando.

Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di € 500 per ciascun addetto alle vendite ed un tetto di 3mila euro per ogni esercizio commerciale. Qualora il totale delle richieste superasse l’importo a disposizione dell’amministrazione comunale il contributo verrà riproporzionato, salvo rifinanziamento.

La domanda di partecipazione al bando, con contestuale autocertificazione delle spese, dovrà essere redatta sull’apposito modulo e inviata al Comune di Monterotondo Marittimo per posta elettronica semplice o certificata ai seguenti indirizzi, entro e non oltre il giorno 15/09/2020:

Posta elettronica semplice: info@comune.monterotondomarittimo.gr.it

PEC: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Il testo completo del bando e lo schema di domanda sono consultabili al seguente link: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/bacheca/bandi-e-concorsi/bando-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-alle-imprese-del-settore-commercio-nel-comune-di-monterotondo-marittimo-per-lacquisto-di-dpi-e-altro-materiale-ai-fini-del-contenimento-dell2019epidemia-di-covid-19