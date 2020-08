BAGNO DI GAVORRANO – Maxi schianto in via Marconi questa mattina. Due donne, al volante delle due auto coinvolte nell’incidente, sono rimaste ferite dopo essersi scontrate in via Marconi all’imbocco di via Verdi.

Nello schianto una macchina è finita contro l’edificio dell’ufficio postale mentre l’altra ha sbattuto contro una macchina parcheggiata al lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Follonica, l’automatica di Follonica, la Croce Rossa di Scarlino e Follonica.

di 3 Galleria fotografica Incidente Bagno agosto 2020





Le conducenti ferite sono state trasferite rispettivamente all’ospedale di Grosseto e Massa Marittima.

Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto per i rilievi la Polizia municipale di Gavorrano. Al momento via Marconi è chiusa al traffico.