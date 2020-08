La grande Fiorentina di Bati e Rui Costa

La tradizione del calcio italiano vede una serie di squadre accordarsi alle grandi del Nord, ossia Juventus, Inter e Milan. Oltre alle romane, al Napoli e alle genovesi, la Fiorentina è una di queste. La società viola, oggigiorno ancora lontana dalle posizioni di classifica che permettono di poter disputare competizioni europee, è stata tuttavia una delle più virtuose degli anni ’90, quando la proprietà di Vittorio Cecchi Gori riuscì in alcune operazioni di mercato che la resero grande, anzi grandissima. Era l’estate del 1991 quando i viola acquistarono dal Boca Juniors lo sconosciuto Gabriel Omar Batistuta, centravanti fino a quel momento poco noto ai più in Europa, ma che da quel momento divenne l’idolo assoluto della Firenze calcistica. Batigol, come lo chiamavano i tifosi della Fiorentina, disputò in viola ben nove stagioni andando sempre in doppia cifra. La sua voglia di vincere e la sua capacità di vedere la porta in qualsiasi momento lo resero uno degli attaccanti più temibili del decennio e portarono la Fiorentina a sfiorare lo Scudetto in una serie di occasioni. Memorabile resterà la sua tripletta al Milan ricordata in questo link www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/ all’inizio della stagione 1998-99, quando la squadra allora allenata da Giovanni Trapattoni si candidava seriamente a poter vincere il titolo italiano, cosa che poi alla fine non avvenne.

L'attaccante argentino fu protagonista di una serie di grandi campionati con la maglia della Fiorentina, ma non solo. Batistuta fu anche un membro fondamentale della nazionale argentina che vinse due coppa America di seguito nel 1991 e nel 1993. La nazionale Albiceleste, una delle favorite alla vittoria della prossima edizione della coppa continentale sudamericana in programma l'estate prossima, sente ancora la mancanza di un centravanti come l'ex attaccante viola, un animale da competizione che ha sempre dato il meglio di sé in ogni occasione. Il nativo di Reconquista, che avrebbe lasciato Firenze nell'estate del 2000 per andare alla Roma, è passato alla storia per aver realizzato ben 168 reti in 269 presenze con la squadra toscana, nella quale giocò per sei stagioni insieme a un altro fenomeno. Stiamo parlando del portoghese Manuel Cesar Rui Costa, un trequartista vecchio stile dal talento sopraffino e abilissimo a eseguire l'ultimo passaggio. I due formarono una delle coppie offensive più belle e divertenti del calcio italiano della seconda metà degli anni '90, come indicato da tanti esperti del settore. Ancora oggi nei ricordi dei supporter della curva Fiesole e anche in quelli del lusitano Batistuta spicca come uno dei migliori compagni di squadra con il quale ha giocato.

Insieme, i due vinsero solamente una Coppa Italia, molto poco per un duo con tanto talento e tanta esplosività, ma furono capaci di dare spettacolo allo stadio Artemio Franchi. Ancora oggi i tifosi viola ricordano con nostalgia quei tempi in cui l’argentino e il portoghese si scambiavano il pallone per il bene della Viola. Erano i tempi in cui la Fiorentina faceva paura a tutti, vinceva in stadi come Highbury e zittiva il Camp Nou e l’Old Trafford. Grazie a questi due geni assoluti del pallone.