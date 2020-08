ALBINIA – Un uomo di 35 anni è stato trasferito a Siena dopo un incidente sulla spiaggia di Albinia. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Forse è stato conseguenza di uno scherzo, alcuni amici lo avrebbero lanciato in acqua e l’uomo avrebbe sbattuto la schiena, oppure si è tuffato in un fondale troppo basso.

L’uomo ha da subito perso sensibilità alle gambe, tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso Pegaso che ha trasferito l’uomo all’ospedale Le Scotte.