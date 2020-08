Hockey: il Follonica accoglie il nuovo sponsor. È il Galileo centro medico

FOLLONICA- Sarà “Galileo Centro Medico” il nuovo main sponsor di Follonica Hockey 1952. L’accordo è stato siglato nella Sala dei Trofei della pista “Armeni” fra il Presidente del sodalizio Biancoazzurro Massimo Pagnini e il titolare del Galileo Federico Riparbelli.

“Siamo orgogliosi di aver messo il nostro nome accanto a quello di una squadra vincente come Follonica Hockey – ha detto Riparbelli – siamo felici di mettere a disposizione di una società importante come il Follonica uno staff medico, riabilitativo, diagnostico di grande livello”. Soddisfazione anche nelle parole del presidente Massimo Pagnini.

“Legare il nome di Follonica Hockey ad una delle eccellenze del nostro territorio e non solo come il Galileo Centro Medico, ci rende orgogliosi, il fatto che la famiglia Riparbelli ha voluto legarsi a noi ci rende orgogliosi. Non c’è voluto molto a trovare l’accordo, dai primi contatti sono passati pochi giorni, abbiamo concluso rapidamente. C’è stata grande sintonia da subito, grande fiducia e voglia di fare bene” Pochi giorni e la parola passerà alla pista : il 31 agosto infatti la squadra si ritroverà agli ordini del nuovo tecnico Sergio Silva per l’inizio della preparazione.