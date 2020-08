Guarito dalla leucemia nuoterà attorno all’Isola del Giglio supportato dalla Cri

ISOLA DEL GIGLIO – “Quante storie per un giretto” è il modo ironico e simbolico, con cui Thomas Cogliati vuole raccontare la sfida personale che si accinge a compiere. Sabato 22 agosto, Thomas effettuerà la circumnavigazione dell’isola del Giglio a nuoto, in solitaria, in un’unica tappa.

Ma Cogliati non sarà solo. Il gruppo Opsa del comitato Croce rossa di Grosseto effettuerà, con tre operatori, assistenza tecnica e sanitaria al nuotatore. Cogliati, guarito dalla leucemia 40 anni fa vuole portare a termine questa impresa, per dimostrare che niente è impossibile e che i limiti sono solo nella nostra testa.

E’ possibile seguire e supportare Thomas , anche nel suo desiderio di raccogliere fondi per Dynamo, collegandosi alla pagina Progetto di SportSupporter, a questo link www.sportsupporter.it/