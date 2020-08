Danni siccità, il sindaco: «Contributi irrisori per gli agricoltori. Il settore primario è in crisi»

SORANO – “Oltre due anni per le procedure burocratiche, cioè per l’accertamento da parte della Regione Toscana dei danni causati dalla siccità che ha colpito in particolare la provincia di Grosseto nel periodo marzo/settembre 2017, rappresentano già un tempo eccessivo e quindi un problema in più”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni.

“Un altro anno circa è passato da quando gli uffici regionali hanno approvato la ripartizione del fondo di solidarietà nazionale – prosegue -. I problemi dunque diventano due. E poi arriva il problema numero tre, se possibile il più grosso. I fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Agricoltura risultano assolutamente insufficienti e, dunque, agli agricoltori danneggiati stanno arrivando in questi giorni comunicazioni di rimborsi a dir poco esigui.

In alcuni casi si parla di poco più del 5 per cento dell’ammontare del danno subito, dopo tre anni di attesa.

Se questi fossero gli unici tre problemi dell’agricoltura della provincia sarebbero gravi, ma dal 2017 ad oggi il settore ha avuto a che fare anche, solo per citare alcuni esempi, con i ripetuti e mai risolti attacchi dei predatori, con le numerose criticità del mercato del latte, con la diminuzione dei prezzi pagati agli agricoltori e che invece, è notizia anche di pochi giorni fa, aumentano al consumatore. Senza dimenticare le difficoltà che ha vissuto il settore agrituristico.

In questo quadro – conclude – pesano fortemente anche gli irrisori rimborsi per i danni della siccità del 2017 e per i tempi inaccettabili per averli. E pesa complessivamente una situazione insostenibile per l’agricoltura della provincia di Grosseto e, se possibile, ancora di più l’agricoltura collinare di comuni come Sorano”.