Al via i lavori di bonifica della rete idrica: primo investimento da 40mila euro

MAGLIANO IN TOSCANA – AdF, al via una prima tranche di investimenti da 40mila euro a Magliano in Toscana.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di bonifica della rete idrica La Capitana: l’intervento consiste nella realizzazione di quattro attraversamenti stradali – in totale cento metri di lunghezza complessiva – per i quali verrà utilizzata una particolare tecnologia specialistica detta “spingitubo”, che consiste in una trivellazione orizzontale non guidata con successiva infissione di tubi.

L’investimento per questa prima tranche di lavori è di circa 40mila euro ed è propedeutico alla seconda tranche, che consiste nella realizzazione del nuovo acquedotto a servizio della località San Crescenzio. Questa seconda tranche di investimenti – importo stimato pari a circa 488mila euro – permetterà di estendere il servizio a una zona rurale con rilevante vocazione agrituristica, attualmente non servita da AdF.

L’intervento, in corso di progettazione e che dovrà essere compartecipato dal Comune, si concretizzerà nel 2021 e prevede che il nuovo acquedotto per San Crescenzio partirà nel punto dove oggi termina la rete di distribuzione proveniente dal serbatoio di Capitana Nord, di cui gli attraversamenti in fase di realizzazione in questi giorni sono il completamento.

“Prosegue l’impegno di AdF – spiega il presidente Roberto Renai – per portare avanti il più possibile gli investimenti in programma, nonostante le difficoltà generali di questo periodo. Con questo intervento ampliamo il servizio offerto al territorio, nell’interesse di tutta la comunità. Ringrazio l’amministrazione comunale per la grande collaborazione”.