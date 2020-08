FOLLONICA – Dopo Orbetello Nicola Zingaretti fa tappa a Follonica in questa strana campagna elettorale d’agosto. Il segretario del Partito democratico è arrivato nella città del Golfo per sostenere Eugenio Giani nella sua corsa alla presidenza della Regione Toscana e Andrea Benini, candidato sindaco a Follonica. Sì, perché proprio a Follonica gli elettori oltre all’appuntamento con le regionali come il resto dei toscani, saranno chiamati anche a scegliere nel turno di ballottaggio il loro primo cittadino.

«Sostenere Andrea Benini – ha detto Zingaretti – è quasi un atto di giustizia perché il sindaco di Follonica è lui; giustamente le regole vanno rispettate e quindi si torna a votare. Mi permetto di dire anche a Follonica difendete il vostro sindaco; era giusto togliere qualsiasi dubbio, ma per fortuna c’è un sindaco eletto che ha governato bene e quindi mi raccomando dobbiamo sostenerlo».

Per la Toscana Zingaretti ha confermato la scelta di Eugenio Giani come il candidato in grado di garantire in Toscana il buon governo lontano dagli estremismi di destra.

All’iniziativa di Follonica, ospitata nel giardino del Casello Idraulico, erano presenti anche la segretaria del Pd della città Mirjam Giorgieri, il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine, il consigliere regionale uscente e candidato Leonardo Marras, i candidati al consiglio regionale Donatella Spadi, Enrico Tellini e Giampaola Pachetti e Luca Sani, che a breve tornerà a sedere tra i banchi della Camera dei Deputati.