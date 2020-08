Si schianta con la moto contro l’auto parcheggiata: grave un ragazzo di 23 anni

SASSOFORTINO – Incidente stradale ieri sera, a Sassofortino, nel comune di Roccastrada dove un ragazzo di 23 anni si è schiantato con la propria moto contro un’auto parcheggiata.

L’incidente è avvenuto in via Garibaldi, poco prima della mezzanotte. Il ragazzo, residente in zona, ha riportato la frattura del bacino, ed è stato trasferito con Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.