Scontro tra due auto: quattro persone ferite

MONTEMERANO – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa sera nel centro abitato di Montemerano, nel comune di Manciano. Si tratta di un uomo di Montemerano, che si trovava su una vettura, e altre tre persone, tre turisti a bordo dell’altra auto.

L’incidente è avvenuto vicino a via del Bivio all’ingresso del paese. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica e due ambulanze del 118. I feriti, quattro in totale, sono stati trasportati tutti al pronto soccorso di Grosseto.