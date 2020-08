Presentato pontile galleggiante, aiuterà i disabili ad andare in barca

FOLLONICA – Fresco di presentazione ufficiale il pontile galleggiante presso la sede nautica della Lega Navale di Follonica, per mano del commissario prefettizio dottor Alessandro Tortorella. Installato dai soci della Lega Navale, il pontile faciliterà le operazioni di utilizzo della barca Hansa303 da parte di persone diversamente abili.

Presenti anche i due candidati sindaci di Follonica per sottolineare che per questo pontile è stato deliberato un contributo da parte della passata Amministrazione Comunale, votato all’unanimità da parte di tutto il Consiglio Comunale. Il contributo è parte dell’utilizzo dei proventi delle Farmacie Comunali che devono essere utilizzati per scopi sociali. Per quanto riguarda il pontile della Lega Navale esso verrà utilizzato per far provare la bellezza della vela ai diversamente abili delle associazioni di Follonica con una imbarcazione, appunto l’Hansa303, appositamente studiata per questo scopo. Questa imbarcazione può portare in sicurezza due persone, anche entrambe diversamente abili, e si sta affermando come l’alternativa anche sportiva alle barche finora utilizzate.

La Lega Navale di Follonica se ne è dotata lo scorso anno ed è stata utilizzata nel 2019 per far fare esperienza di vela ai ragazzi dell’Associazione AMAN di Follonica che l’hanno talmente apprezzata da chiedere di ripetere anche quest’anno tale esperienza. “L’emergenza COVID” ci dice il Presidente della LNI follonica, Bruno Tamburini “ha stravolto le nostre programmazioni ma questa esperienza riprenderà più agevolmente dalla prossima settimana, utilizzando ora il nuovo pontile che faciliterà moltissimo l’accesso in barca dei ragazzi dell’AMAN e in futuro anche per altri. Il lock-down ha interrotto un programma sportivo che alla Lega Navale avevamo iniziato in collaborazione con lo Yacht Club di Punta Ala e la Lega Navale di Piombino, per allenare e portare ad alcune manifestazioni veliche i nostri atleti con disabilità; alcune di queste regate sono state cancellate a causa dell’emergenza sanitaria ma alla Lega Navale di Follonica si sta cercando di recuperare in parte questo programma portando un nostro atleta con disbilità, al Campionato Italiano Classi Olimpiche che si terrà nel Golfo di Follonica dal 17 al 20 settembre prossimo”.