Movida si…cura: a Monte Argentario tornano i test sierologici per i ragazzi

PORTO ERCOLE – Torna “Movida si…cura”, la campagna di prevenzione promossa dall’assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi di vita notturna frequentati dai ragazzi. L’iniziativa anti Covid prevede test sierologici per tutti i giovani che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19 dovrà sottoporsi poi al tampone molecolare contattando il numero verde regionale 800.556.060 per verificare se l’infezione è in fase attiva.

Nei giorni venerdì e sabato prossimi, 21 e 22 agosto, dalle ore 22,00 fino alle ore 2 della mattina, sul molo De Angelis, a Porto Ercole (zona lungomare) nell’ambulatorio mobile allestito dalle associazioni di volontariato ( Cri, Anpas e Misericordia) sarà possibile effettuare volontariamente e gratuitamente il test.

Allo stesso tempo i volontari, medici, infermieri ed operatori presenti saranno a disposizione dei giovani e di tutti i cittadini e turisti per dare informazioni su quelle che sono le norme e le procedure da seguire per la prevenzione del Covid, le più elementari e basilari, come l’uso della mascherina, mantenere il distanziamento tra persone, lavarsi spesso le mani, disinfettare le superfici ad uso comune, prevenire assembramenti.