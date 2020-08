Coronavirus: picco di casi positivi. 13 in più in provincia di Grosseto. Sette ad Orbetello. Anche un bambino di 8 anni

GROSSETO – Sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto: Il numero più alto ad Orbetello, dove tra i sette positivi c’è anche una bambina di 8 anni. Due positivi per comune anche a Massa Marittima, Monte Argentario, e Magliano in Toscana. Si tratta perlopù di gente rientrata dalle vacanze all’estero. Nella Asl Toscana sud est oggi ci sono 31 nuovi positivi.

Ecco la situazione comune per comune in provincia di Grosseto:

Comune di Sorveglianza Massa Marittima

donna 32 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatica

uomo di 33 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Comune di Sorveglianza Monte Argentario

ragazza di 21 anni, in isolamento domiciliare, paucisintomatica. L’indagine è in corso

ragazzo di 22 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatic.

Comune di Sorveglianza Orbetello

donna di 49 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalle Canarie, asintomatica

uomo di 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalle Canarie, asintomatico

donna di 38 anni, già isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Grecia, asintomatica

uomo di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Grecia, asintomatico

bambina di 8 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Grecia, asintomatica

donna di 42 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Canarie, asintomatica

bambino di 10 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Canarie, asintomatico

Comune di Sorveglianza Magliano in Toscana

ragazza di 27 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Croazia, asintomatica

uomo di 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Croazia, asintomatico

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Castiglion Fibocchi

uomo di 37 anni straniero paucisintomativo in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Laterina Pergine Vald’Arno

donna di 47 anni asintomatica in isolamento domiciliare, tampone eseguito in preospedalizzazione

Comune di Sorveglianza Montevarchi

donna di 29 anni, asintomatica, in isolamento domiciliare, tampone eseguito in preospedalizzazione

donna 69 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di Sorveglianza San Giovanni Valdarno

uomo di 26 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Spagna, asintomatico

Comune di Sorveglianza Foiano della Chiana

uomo di 21 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Spagna, asintomatico

ragazzo di 23 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Spagna, asintomatico

Comune di Sorveglianza Arezzo

ragazzo di 18 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro da Riccione, asintomatico

PROVINCIA DI SIENA

Comune di Sorveglianza Colle Val d’Elsa

uomo di 29 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientro da Malta, asintomatico

Comune di Sorveglianza Castellina in Chianti

uomo di 48 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia, asintomatico

donna di 39 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia, asintomatico

uomo di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomatico

bambino di 2 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomatico

donna di 41 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia asintomatico

donna di 44 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Lombardia asintomatico

uomo di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Lombardia asintomatico

Comune di Sorveglianza Piancastagnaio

ragazza di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

ragazza di 24 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, Arezzo e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, sette nuovi contatti per i casi di Grosseto, 13 nuovi contatti per i casi di Arezzo, nessun contatto per i casi di Siena. Tutti sono stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 154 persone risultate positive al tampone. 1.345 persone sono attualmente in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I ricoverati sono due presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.250 tamponi.