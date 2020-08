Toscana2020: parte la campagna elettorale di Marras

CINIGIANO – “Toscana 2020, inizio da qui!”: Leonardo Marras lancia la campagna elettorale per le regionali da Castiglioncello Bandini domani, dalle 17.30, con Eugenio Giani.

“Ho scelto di partire da Castiglioncello Bandini, perché è un luogo di grande valore per la Maremma e l’Amiata. Racconterò la mia idea di Toscana e i miei progetti per il territorio. Con me ci sarà Eugenio Giani, candidato presidente della Regione”. Così Leonardo Marras, candidato al Consiglio regionale della Toscana.

Il pomeriggio si svolgerà così: dalle 17.30, per chi lo vorrà, sarà possibile visitare il castello del paese con una guida; alle 18.30 l’iniziativa politica nella piazza Bandini.