Bande di ragazzi spadroneggiano sui bus: Tiemme chiede l’intervento dei Carabinieri

ISOLA DEL GIGLIO – Tiemme Spa desidera esprimere il suo ringraziamento per l’operato del Comando dei Carabinieri di stazione all’Isola del Giglio “per il supporto prestato in questi giorni al fine di garantire lo svolgimento del servizio pubblico di Tpl in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione da Covid-19”.

Infatti, già da alcune settimane, Tiemme ha segnalato ai Carabinieri locali svariati episodi che hanno reso necessari controlli e approfondimenti mirati, specie nelle ore più critiche dei servizi notturni sia a terra che a bordo dei mezzi, per prevenire episodi ed atteggiamenti che minano la sicurezza del personale in servizio e dei viaggiatori.

“In particolare – spiegano dall’azienda – si sono registrati fenomeni causati da bande di ragazzi che assumono comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dei servizi, ignorando le vigenti norme anti Covid-19 (ovvero mancato rispetto dell’obbligo di indossare continuamente la mascherina a bordo e di rispettare il distanziamento di bordo), nonché assumendo atteggiamenti verbali intimidatori nei confronti degli autisti e compiendo atti prossimi al vandalismo ai danni degli autobus”.

“Viste le segnalazioni simili ricevute in altre zone di competenza – concludono dall’azienda -, Tiemme desidera ribadire la fondamentale importanza di rispettare le norme vigenti a bordo dei mezzi di trasporto, le quali prevedono l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli utenti e per tutto il viaggio, nonché di garantire il distanziamento di sicurezza tra le persone, come indicato da appositi marcatori disposti all’interno dei mezzi e da apposite informative presenti alle paline di fermata e a bordo bus”.