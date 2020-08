Sanità, Marras: «La lentezza della Asl penalizza il territorio. Subito i concorsi e un progetto sul Misericordia»

GROSSETO – “Cosa sta aspettando la Asl a fare i concorsi per i nuovi primari? Continuo a chiedermelo, come fanno in molti, perché sono mesi che, ad esempio, il primario di chirurgia dell’ospedale di Grosseto ha vinto un concorso da professore universitario ma, ad oggi, non è stata ancora indetta la prova per individuare il nuovo primario. Che dire, spero che sostituire degli altri direttori sia più veloce”.

Così Leonardo Marras, candidato al Consiglio regionale della Toscana.

“Il Misericordia – prosegue – è sede della prima e più prestigiosa scuola di chirurgia robotica e la nuova ala ospita il blocco chirurgico più avanzato attualmente in Italia, non credo sarà difficile trovare professionisti qualificati che scelgano la nostra città per esercitare.

Inoltre, e non meno importante, sono fermamente convinto che si debba riaffermare un progetto chiaro sull’ospedale di Grosseto che includa la realizzazione del polo donna-bambino ed orienti l’ospedale alla lotta contro il tumore rafforzando chirurgia, diagnostica, oncologia e radioterapia e sfruttando spazi che possono liberarsi con lo spostamento fuori dalla struttura dei servizi territoriali come l’ospedale di comunità e l’hospice.

Propositi – conclude – che però possono concretizzarsi realmente solo con ritmi di reazione della Asl più veloci”.