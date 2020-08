Italia Viva chiede un incontro alla Asl: «Troppi direttori di unità operativa lasciano il servizio. Perché?»

GROSSETO – “Quando si parla di sanità pubblica il cittadino si aspetta di sentir parlare di investimenti economici, aumento del numero e della qualità dei servizi e snellimento delle procedure di accesso alle prestazioni finalizzate al benessere e alla salute” afferma Valerio Pizzuti, candidato al Consiglio della Regione Toscana.

“In realtà, sono ormai anni che la sanità grossetana risalta principalmente nella cronaca locale per i tagli delle risorse economiche e del personale e per il progressivo depauperamento dell’offerta sanitaria”.

“L’ultima notizia di questi giorni riguarda l’abbandono simultaneo di un consistente numero di direttori di Unità operative del Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto.

Di fronte a questo evento che non conosce precedenti nella sanità grossetana alcune domande sorgono spontanee: l’esodo che si sta verificando è casuale o è dettato da un clima lavorativo difficile? Ma soprattutto: come l’azienda sanitaria pensa di gestire il periodo di vacanza di questi direttori per garantire la qualità e il volume delle prestazioni assistenziali?

E’ opportuno ricordare a questo riguardo che dall’emergenza Covid -19 ancora non sono riprese a pieno regime tutte le attività”.

“La partenza di questi direttori prelude alla riduzione delle unità operative attualmente esistenti presso il PO Misericordia di Grosseto? Italia Viva chiede a tutela dei cittadini di Grosseto un incontro urgente con il Direttore dell’Azienda Sanitaria Sud Est della Toscana per affrontare questi argomenti”.