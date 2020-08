GAVORRANO – Grande spettacolo ed emozioni in musica al Teatro delle Rocce che ha aperto la sua stagione 2020 con il concerto dei Nomadi. Una serata straordinaria in un luogo magico che affascina sempre ogni spettatore.ù

Noi abbiamo seguito questo primo concerto con le fantastiche fotografie di Giorgio Paggetti.

Presenti alla “prima” insieme al sindaco di Gavorrano Andrea Biondi anche i sindaci di Civitella Paganico Alessandra Biondi e il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani.

Soddisfazione da parte del primo cittadino di Gavorrano che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso di organizzare questo evento. «Al via con il primo concerto l’edizione 2020 del Festival del Teatro delle Rocce, una stagione tutt’altro che scontata e che si sta svolgendo in totale rispetto delle normi anticovid grazie alla professionalità della Leg srl società organizzatrice dell’edizione 2020, all’impegno della squadra operai e degli uffici comunali, ma un plauso particolare lo devo ai circa 30 volontari che hanno risposto al mio appello per avere una squadra capace di gestire ogni punto critico dal punto di vista degli assembramenti, grazie a voi questa prima serata mi emoziona in qualità di primo cittadino di Gavorrano».