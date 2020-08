Elezioni regionali: apertura straordinaria dell’ufficio elettorale. Tutti gli orari

GROSSETO – In occasione delle prossime elezioni elettorali del 20 e 21 settembre, al fine di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali, l’Ufficio elettorale in via Saffi 17 rimarrà aperto nelle giornate di venerdì 21 agosto, con orario continuato dalle 8 alle 20, e sabato 22 agosto, dalle ore 8 alle ore 12.

L’apertura straordinaria si affianca a quella regolare con apertura dal lunedì al venerdì, con orario 8:30 – 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì con orario 15 – 17.

Il nuovo orario è volto a facilitare l’accesso agli sportelli, nell’ottica di evitare eventuali assembramenti che potrebbero creare, oltre che disagi, anche rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori. Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Grosseto invita gli elettori a verificare fin da ora la validità della propria tessera elettorale e sollecita coloro che ne avessero necessità, a recarsi all’Ufficio elettorale per chiedere il prima possibile il rilascio del duplicato, evitando di concentrare le richieste a ridosso o nei giorni stessi delle votazioni.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, presentando la vecchia tessera elettorale e di un documento di identità.

Per informazioni: tel. 0564/488725 – 724; email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it