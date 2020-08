Verso le Regionali: a Manciano nasce il comitato elettorale per Leonardo Marras

MANCIANO – Nasce a Manciano il comitato elettorale a sostegno della candidatura a consigliere regionale di Leonardo Marras, un gruppo di persone che esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dalla regione e decide con convinzione di impegnarsi nella tornata elettorale che dovrà portare all’elezione di Eugenio Giani, come conferma del buon governo del centro sinistra.

“In un momento storico come questo, in cui tutti i giorni assistiamo al becero populismo di Salvini, non possiamo permettere che una regione con importanti radici e valori come la nostra passi alla lega. In questi anni di attività – dicono i membri del comitato – Leonardo Marras si è sempre dimostrato un punto di riferimento importante per la Maremma, distinguendosi per competenza ed attenzione nei confronti delle tematiche locali, come dimostra l’immediato intervento (oltre 250.000€) per la sistemazione delle cascate del mulino dopo i danni provocati dall’ondata di maltempo del 2019 e la sua chiara presa di posizione sulla necessità di una gestione pubblica del sito. Per noi – concludono i membri del comitato – Leonardo è la figura giusta in quanto rappresenta esperienza e capacità amministrativa, elementi imprescindibili per una azione di governo efficace”.

Il comitato elettorale è così composto: Alberto Bertinelli (promotore), Giulio Detti (capogruppo di minoranza), Marco Galli, Giovanni Riva, Francesco Mazzoli, Alessandro Giomarelli, Rossana Rossi, Giancarlo De Maria, Inerio Biondi, Evans Ottavi, Giulia Solimeno, Alessandro Bruni, Marcella Vestri, Roberto Bonemei, Chiara Broglietti, Domenico Bruni, Benedetta Giacolini, Roberto Marioni, Boris Cerofolini, Filippo Ferrari, Lorenzo Sette, Manrico Funghi, Maurizio Grifoni, Mario Giardina, Desio Vasconi, Luciano Bertinelli, Dumas Bassanelli, Ivan Rizzuto, Elena Balocchi, Broglietti Gianpiero.