Tesserini venatori, al via la distribuzione: ecco dove e quando

GAVORRANO – A partire da martedì 18 agosto, inizierà la distribuzione dei tesserini venatori regionali a Gavorrano.

Il servizio avverrà con i seguenti orari: martedì: dalle 10.00 alle 12.00; mercoledì: dalle 10.00 alle 12.00; venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 sabato: dalle 10.00 alle 12.00 nella sede CCT di Gavorrano, in via Marconi a Bagno di Gavorrano (ex sede Croce Rossa Italiana).

Per ulteriori informazioni http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?id=2542.