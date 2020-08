Starfish Follonica, dopo i giovani al lavoro anche la prima squadra

FOLLONICA – Finita la preparazione atletica congiunta della prima squadra e dell’Under 15 durata due settimane alle cure della dottoressa Camilla Magnanelli, la Pallamano Follonica Starfish ha ripreso gli allenamenti in vista della stagione 2020/’21 di serie A2.

L’attività si è svolta e si svolgerà presso la tensostruttura di via Etruria adeguatamente sanificata secondo le norme anti-covid. Agli ordini degli allenatori Matteo Pesci e Massimo Cecchini tutti gli atleti sono stati convocati per preparare gli schemi tecnici che dovranno essere poi realizzati in campo; nell’occasione anche alcuni atleti delle giovanili sono stati coinvolti per iniziare a respirare l’aria dell’agonismo sul campo.

Il team manager dottor Marco Gasperini ed il presidente e professore Antonino Vella nell’augurare buon lavoro alla squadra già guardano avanti per il coinvolgimento delle formazioni giovanili maschili e femminili.