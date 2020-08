Spadi: «Sulle ecoballe un grande risultato. Aiuterà il nostro turismo»

GROSSETO – “Sono molto contenta dell’intervento dello Stato nel recupero delle ecoballe nel golfo di Follonica”, ha dichiarato Donatella Spadi, candidata Pd al consiglio regionale per la provincia di Grosseto, relativamente alla situazione delle 56 ecoballe disperse da una nave nel 2015.

“Parliamo di 56 masse contenenti plastica, ormai arrivate ai limiti dello sfaldamento – continua Donatella Spadi -, adesso grazie alla task force messa in moto dal Governo e coordinata dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarà possibile rintracciare e recuperare le ecoballe. Un lavoro che già da subito ha dato grandi frutti, permettendo il recupero di sei masse”.

La candidata Pd ha poi continuato dicendo che: “L’arcipelago toscano, cui la provincia di Grosseto fa parte, vanta un mare bellissimo ed un parco nazionale importante, che hanno estremamente bisogno di essere preservati e tutelati. Per non scordare che il nostro mare è compreso all’interno della zona del Santuario dei Cetacei, importantissimo per lo sviluppo e la conservazione dei mammiferi marini. Il recupero delle ecoballe sarà un obiettivo importantissimo da raggiungere, permettendo un mare più pulito, oltre a scongiurare un grave impatto ambientale”.

Conclude Donatella Spadi: “L’Obiettivo futuro che sicuramente dobbiamo darci sarà quello di riattivare un protocollo di gestione ambientale tra regione ed i comuni che si affacciano sul golfo per coordinare lo sviluppo di questo territorio sia dal punto vi vista economico che ambientale; inoltre sarà necessario dare impulso all’iter per l’istituzione dell’area marina protetta dell’arcipelago Toscano che dovrà comprendere anche il nostro meraviglioso golfo”.