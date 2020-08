Riapre Aurelia Antica Multisala, e lo fa in sicurezza. Ecco la programmazione

GROSSETO – Aurelia Antica Multisala riapre da mercoledì 19 agosto. Il cinema di Aurelia Antica Shopping Center (quattro sale per un totale di 530 posti, il primo e l’unico in Toscana con il rivoluzionario sistema audio avvolgente Dolby Atmos) torna ad offrire al pubblico la propria programmazione, dopo la sospensione dell’attività a causa del lockdown anti-Covid.

E la riapertura avverrà in piena sicurezza per ogni singolo spettatore, come previsto dalle normative vigenti: i biglietti saranno in vendita alla cassa del cinema ogni giorno negli orari di apertura oppure online su www.aureliaanticamultisala.it e daranno diritto a posti unici e assegnati, con la regolare distanza di sicurezza prevista tra ogni gruppo di congiunti. I film in programma sono davvero da non perdere.

Ce n’è per tutti i gusti: il cartellone prevede una rassegna dedicata ai successi dell’ultima stagione (come il pluripremiato Parasite, Piccole donne e Jojo Rabbit) con un biglietto a prezzo speciale per l’occasione, tanti film in prima visione (da Favolacce a Volevo nascondermi, con un grande Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue, premiato a Berlino), fino ai grandi blockbuster della nuova stagione (l’attesissimo Onward-Oltre la magia, il nuovo film d’animazione Disney-Pixar, e Tenet, un altro capolavoro di Christopher Nolan che stavolta si cimenta in una spy-story mozzafiato).

E non mancheranno i film in lingua originale sottotitolati in italiano, sempre richiesti dai cinefili appassionati del genere.

Ecco, nel dettaglio, la programmazione completa di mercoledì 19 agosto: in sala Onward-Oltre la magia, Volevo nascondermi, Favolacce, Gli anni più belli, Parasite, Jojo Rabbit, Piccole donne e La belle époque.

Da mercoledì 26 agosto, poi, arriverà in sala uno dei blockbuster più attesi di questo inizio stagione: Tenet, che Aurelia Antica Multisala proporrà nella stessa giornata anche in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Sempre sul sito web www.aureliaanticamultisala.it è già possibile prenotare il proprio posto al cinema.