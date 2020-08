Processione con il vescovo e messa per celebrare la Festa del diciannove

SCARLINO – Mercoledì 19 agosto a Scarlino si celebra la Festa del diciannove con una processione e la Santa messa, alla presenza del vescovo Rodolfo Cetoloni.

L’evento ricorda quanto accaduto nel 1855 quando, dopo una processione, terminò la grave epidemia di colera che colpì in quel periodo la popolazione scarlinese. Per rievocare quella data, mercoledì alle 10.30 a Scarlino, come vuole la tradizione, un corteo partirà dalla chiesa di San Martino e arriverà alla parrocchia di San Donato dove verrà celebrata la messa. A guidare la processione sarà il vescovo di Grosseto, monsignor Rodolfo Cetoloni che accompagnerà il parroco scarlinese don Jose.