Piombino ha scelto il centro: da Pistoia arrivano i centimetri di Ignarra

PIOMBINO – Arrivo di spessore in casa Pallacanestro Piombino: proveniente da Pistoia Basket arriva Danilo Ignarra. Si tratta di un “centro” classe 2003 alto 2,06.

Ignarra inizia a giocare nella sua città a Grosseto presso la Società Gea; qui giovanissimo viene notato dalla Labronica Livorno e precisamente da Fabio Poggianti. Il ragazzo si trasferisce a Livorno e inizia un ciclo intenso di allenamenti sia di squadra che individuali. Purtroppo la Società Labronica sparisce e Pistoia Basket non si fa sfuggire l’occasione per accaparrarsi questo “lungo” in continuo miglioramento.

Tre anni in foresteria a Pistoia dove il ragazzo si mette in evidenza prima nel campionato under 15 eccellenza e poi in quello under 16 eccellenza. L’ultimo anno protagonista nella squadra under 18 eccellenza con anche alcune apparizioni nella Società satellite di C gold di Montale

A Piombino Ignarra farà parte del supergruppo che disputa sia il campionato under 18 gold sia il campionato senior di Promozione, inoltre subito notato da coach Fabbri , farà parte anche dei 4 giovani aggregati per gli allenamenti alla serie B del Golfo. “questa per Danilo sarà una stagione importante – dice il direttore sportivo Poggianti – avrà modo di mettere in evidenza le sue innumerevoli doti e sopratutto gli servirà per avere ancora più fiducia nei propri mezzi”.