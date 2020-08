Perché integrare il packaging eco in azienda

La sfida del packaging ecologico è iniziata con l’integrazione del modello di industria 4.0 nel settore industriale, ovvero un modello che punta a raggiungere diversi obiettivi attraverso l’informazione, nuove tecnologie basate sull’automazione, programmazione e sostenibilità.

Il modello di Industria 4.0 può essere considerato come una conseguenza della digitalizzazione nel settore industriale e porta le aziende a confrontarsi con una nuova realtà: considerare le risorse fisiche e virtuali come un unico sistema di produzione aziendale e gestirle insieme.

La sfida della sostenibilità nel modello di Industria 4.0 è la sfida più importante e l’obiettivo principale da raggiungere. Le nuove tecnologie integrate in questo modello portano ad avere una produzione responsabile, interconnessa e intelligente.

Tra le soluzioni sostenibili impiegate dalle imprese che utilizzano questo nuovo modello di industria, troviamo lo studio, la realizzazione e l’utilizzo dei packaging eco. Procter & Gamble è un esempio di impresa sostenibile che applica uno studio approfondito volto a raggiungere reali obiettivi nel campo della sostenibilità entro il 2030 e utilizza sin da oggi dei packaging sostenibili innovativi.

Packaging eco: cosa sono e come realizzarli

In quasi tutti i settori, le imprese applicano nuove soluzioni volte a rispettare i nuovi interessi dei consumatori e l’ambiente. Tra queste soluzioni troviamo l’imballaggio ecologico che permette di spedire la merce ovunque ma riduce l’impatto ambientale.

La trasformazione di un’impresa in azienda sostenibile è una scelta a medio-lungo termine che si concretizza attraverso una strategia ben definita ed un percorso effettuato a piccoli passi. I principali punti cardine di una strategia di sviluppo sostenibile sono gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’attenzione per la società e il territorio, la cura dei propri lavoratori.

Il packaging eco rappresenta una strategia di successo per le imprese in fase di sviluppo sostenibile, si realizza modificando l’intero processo di produzione e utilizzando materiali riciclabili e meno inquinanti che possono sostituire i classici materiali di imballaggio.

L’inquinamento provocato dalla plastica ha causato negli anni gravi problemi al nostro pianeta e i consumatori moderni prestano maggiore attenzione al packaging dei prodotti da acquistare, per questo motivo le imprese di ogni settore scelgono soluzioni ecosostenibili e riciclabili.

L’efficienza del packaging eco può essere misurato attraverso cinque diversi livelli che riguardano l’approvvigionamento delle materie prime, la protezione del prodotto durante il trasporto, le modalità e la funzionalità logistica, l’immagine e il posizionamento sullo scaffale ed il riciclo o il riutilizzo al termine del ciclo di vita del prodotto.

Quali sono i benefici provenienti dal packaging eco

L’imballaggio ecologico permette di ridurre del 30% le emissioni di CO2 e le imprese italiane sostenibili che introducono nel processo produttivo tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, oltre ad ottenere una notevole riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, possono usufruire degli incentivi offerti dallo Stato e accedere a bandi riservati ad aziende che scelgono politiche di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Il packaging ecologico è molto vantaggioso per le imprese perché le imprese razionalizzano il processo di progettazione e approvvigionamento del packaging riducendo i costi e, allo stesso tempo, migliorano la brand reputation e la notorietà del marchio. I consumatori, infatti, sono maggiormente attratti dalle imprese che prestano attenzione ai materiali ecosostenibili del packaging e al rispetto verso la società e l’ambiente.

L’utilizzo di un packaging eco permette di vincere le sfide con la concorrenza ed utilizzare argomenti di marketing per conquistare l’opinione pubblica.

Esempi materiali ecosostenibili da utilizzare per l’imballaggio ecologico

Gli imballaggi costituiscono il 60% del volume e il 40% del peso totale dei rifiuti. Il packaging eco punta principalmente sul riutilizzo degli imballaggi a fine ciclo di vita che permette di ridurre i rifiuti. Ecco alcuni materiali riciclati o riutilizzabili da utilizzare per la creazione di un imballaggio eco: